جدة.. "خدمة" إيصال العلاج الجنسي قريباً إلى المنازل

يبدو أن وزارة الصحة في السعودية تتجه نحو اعتماد أكثر السبل سهولة على المريض، لتلقي علاجه. وبحسب آخر القرارات، كشفت رئيسة لجنة التثقيف الصحي في الغرفة التجارية الدكتورة وفاء فقيه عن عزم وزارة الصحة إيصال العلاج الجنسي إلى منزل المريض، في حال اتصاله وطلبه للعلاج، بهدف تجنيب المريض حرج الحضور إلى المستشفى وأخذ علاج لمرض جنسي يعاني منه.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن الدكتورة وفاء قولها إن المريض في حال اتصاله بالوزارة وطلبه للعلاج، فإنه يخيّر بين المجيء إلى المستشفى وأخذ العلاج بنفسه أو أن تقوم الوزارة بإيصاله إلى منزله لتجنيبه حرج الحضور إلى المستشفى لأخذ العلاج الجنسي.

وأوضحت أنه سيتم توزيع فحوص مجانية خلال الأمسية التوعوية التي تنظمها لجنة التثقيف الصحي في الغرفة التجارية بالتعاون مع الشؤون الصحية في جدة على هامش فعاليات مهرجان جدة مساء السبت المقبل، التي تستمر ليومين وتأتي تحت عنوان "الوقاية من الأمراض المعدية بين الشباب اليافعين"، مشيرة إلى أن الفحوص يستخدمها الشخص العادي في المنزل تجنباً للإحراج وللتأكد من عدم إصابته بأي مرض من الأمراض الجنسية المعدية. وفي حال كانت النتيجة إيجابية وكان الشخص مصاباً فيمكنه التواصل مع وزارة الصحة من طريق رقم خاص، ومن ثم يأخذ العلاج في منزله من دون الذهاب إلى المستشفى ومن دون الكشف عن هويته.

يذكر أن برنامج الأمسية التوعوية سينفذ على مدى يومين متتاليين من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساء، إذ تم تخصيص اليوم الأول للسيدات واليوم الثاني للرجال من أجل إيصال الرسالة التوعوية للبرنامج إلى أكبر عدد ممكن من أفراد وشرائح المجتمع من الجنسين، ويتضمن البرنامج الكثير من الفقرات التوعوية الموجهة لفئة الشباب اليافعين، خصوصاً في ما يتعلق بجانب التوعية بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.