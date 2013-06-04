موجة جديدة من الغبار تضرب الرياض والمنطقة الشرقية

شهدت العاصمة السعودية الرياض وبعض المدن القريبة منها والمنطقة الشرقية والإحساء موجة من الغبار تسببت في تدني الرؤية، بسبب الأتربة والغبار، مما أثر على الحركة المرورية. وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هذه الموجة وامتدادها للعديد من مناطق السعودية حتى الخميس القادم.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني: "يستمر تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على مناطق غرب السعودية تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمدن الساحلية منها.

فيما تستمر الرؤية غير الجيدة بسبب الأتربة المثارة على شرق وأجزاء من شمال ووسط وشرق السعودية، وتمتد حتى الأجزاء الداخلية من جنوب السعودية تشمل منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية.

كما نبهت الرئاسة عبر نظام الإنذار المبكر باللونين الأصفر والبرتقالي إلى تعرض أغلب مناطق السعودية بما فيها الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والدوادمي ووادي الدواسر والمنطقة الشرقية والإحساء وحتى نمران لرياح نشطة وأتربة مثارة وعواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وتستمر لعدة أيام.