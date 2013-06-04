«وزارنا» المُكيّف

تعامل الغرب مع بيئتهم عن طريق اكتشاف اختراعات تساعدهم على التعايش معها. ذلك بابتكار هوايات جديدة مناسبة لبيئتهم، فقاموا بصنع الأجهزة و الملابس و المباني وغيرها من الأمور المناسبة لها، كذلك هو حالهم مع الهوايات، فتجد التزلج على الأمواج و التزلج على الجليد وغيرها من الهوايات و الرياضات التي تم ابتكارها من رحم بيئتهم. لكن عندما تنظر إلى حالنا و إلى بيئتنا الصحراوية، تجد أننا لم نخترع ما يتماشى مع طقسنا الحار، ولم نُطوِّر هوايات تستغل هذه الكثبان الرملية، واكتفينا ببعض (التطعيس)!! و أتوقع أن هذا يعود إلى «التصحُّر الفكري» الذي نُعاني منه، وأتمنى زواله في أقرب فرصة حيث يأتي يوم نفتخر بصناعة أول (وزار) مُكيّف، يُهوِّن علينا حرارة الصيف ويزرع فينا الأمل لمزيد من الاختراعات والابتكارات.

نقلا لصحيفة "الشرق"