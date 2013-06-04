27 فرقة من الدفاع المدني لإخماد حريق جدة الكبير

باشرت 27 فرقة من الدفاع المدني تشكلت ما بين فرق إطفاء وإنقاذ ووحدات اطفاء، وسلالم بمشاركة طيران الأمن و40 صهريج مياه مدنية لإخماد حريق نشب في تمام الساعة 11:21 من صباح الاثنين، بمستودع تقدر مساحته 1500م2 في جنوب مدينة جدة غرب السعودية، حيث انتشرت النيران في إرجاء المستودع بالكامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة، العقيد سعيد بن سرحان الغامدي، إن "الفرق الارضية عمدت إلى مكافحة الحريق باستخدام الفروع وقواذف الوايتات المتطورة ومن على ارتفاع باستخدام سيارة السلالم مستخدمة مادة (الرغاوي) في عملية الاخماد، بالاضافة إلى مشاركة طيران الامن الذي شارك لمدة ساعتين ونصف برش المياه على منطقة الحريق في 12 دورة متواصلة".

وأضاف الغامدي "كما استخدمت الفرق الأرضية القلوع من خلال تغذيتها بالمياه من قبل صهاريج مدنية كما تم دعم الفرق بثلاث فرق من العاصمة المقدسة".

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وأوضح أن "المواد المخزنة من التنر والدهانات المستخدمة في طلاء السيارات ساهمت في زيادة سرعة انتشار الحريق في أجواء شديدة الحرارة وانتقالها من موقع لآخر".

وأفاد العقيد الغامدي بأنه "باشرت الفرق العمل بقيادة العميد سالم المطرفي، مدير إدارة جدة، بإدارة الحادث على تجنب انتقال الحريق للمستودعات المجاورة، كما عملت الدوريات الأمنية في إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث لتسهيل مرور الفرق للموقع، وأيضاً تواجد الهلال الاحمر والكهرباء في الموقع، كما باشر رئيس قسم التحقيق العقيد سعود الشنبير وضابط التحقيق النقيب نواف المطير عملهم في الموقع وتم طلب خبير الحرائق بالأدلة الجنائية للمساهمة في الكشف عن سبب نشوب الحريق".