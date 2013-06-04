42 ألف منزل و252 محلاً تجارياً تضررت جراء السيول

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني آثار الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول في المدن والمحافظات التي تعرضت لها السعودية الشهر الماضي، بعد حصر الأضرار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تمهيداً لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين حسب الأوامر الملكية.

وأوضح العقيد عبدالله العرابي الحارثي، مدير إدارة الإعلام الناطق الرسمي للدفاع المدني، أن أعمال الحصر التي شارك في تنفيذها 294 لجنة في جميع المناطق شملت الأضرار التي لحقت بالمنازل والمزارع والمحلات التجارية والمركبات والمعدات والماشية والاستراحات والأثاث والمستودعات وكافة الممتلكات الأخرى.

واشار إلى حصر 41555 منزلاً متضرراً بدرجات متفاوتة في منطقة الرياض(6794) منزلاً وعسير (7293) منزلاً ومكة المكرمة (3645) منزلاً والمدينة المنورة (13007) منازل، ونجران (1401) منزل، والباحة (34) منزلاً، والمنطقة الشرقية (152) منزلاً، وجازان (1081) منزلاً، وحائل (3782) منزلاً والقصيم (4366) منزلاً.

ولم يتم حصر أي أضرار بالمنازل في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، في حين تم حصر أكثر من 15431 مزرعة تضررت من الأمطار والسيول منها أكثر من 6312 مزرعة بمنطقة عسير، و3684 مزرعة بمدن ومحافظات منطقة الرياض وأكثر من 4655 مزرعة في كل من القصيم وحائل ومكة المكرمة وجازان، بينما لم يتم رصد أي أضرار في مزارع الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

وبلغ عدد المحلات التجارية المتضررة من الأمطار والسيول 252 محلاً منها 180 في منطقة الرياض و36 بمنطقة عسير و21 في نجران و15 محلاً في القصيم وحائل والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة.

كما تم حصر 1159 حالة مركبة ومعدة تضررت جراء السيول بما في ذلك المركبات المفقودة في بطون الأودية، بالإضافة إلى نفوق 266 من الأبل وأكثر من 23987 من الأغنام هذا بخلاف التلفيات في محتويات عدد من المستودعات ومواقع التخزين للأعلاف والخيام والاستراحات.