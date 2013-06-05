التشابهُ المحتملُ في الأسماءِ والجُمَلِ..!

أحيَانًا تَتشَابهُ الكَلِمَاتُ لدرجةِ أنَّكَ تَشعرُ بشَيءٍ مِن التَّواصُلِ بَينهما والتَّداخُلِ، وقَد يَحلو لَكَ عَقدُ طَقْطَقَةٍ لُغويّةٍ، و"نَقْرَزَةٍ" حِوَاريّةٍ بَينهما..!

خُذ مَثلاً كُرَةَ رَأسٍ و"كَلِمَة رَاس"، هَاتان كَلِمَتَان مُتشَابهتَان، مُثيرتَان للحَرْثِ، ولتَوليد نَسلٍ جَديدٍ مِنهما..!

كُرَة الرَّأس في مَنطقة الـ18 خَطيرة جِدًّا، وقَد تَحملُ الفَريقَ إلَى مَنصّة البطُولَاتِ، وقَد تَهوي بِهِ إلَى قَاعِ الخِسَارَاتِ..!

ونَفس الحَال تَنطبق عَلى "كَلِمَة رَاس"، التي يُطلقها الأعرَابُ عَلى سَبيل النديّة، فيَقول لصَاحبه: أُريدك في "كَلِمَة رَاس"، وهَذه الكَلِمَة تَدلُّ عَلى التَّحدِّي والنديّةِ، وأهميّة الكَلَام، كأهميّة كُرَة الرَّأس..!

وفي الجَانب الآخَر تَجد كَلِمَتين تَتشابَهَان -أيضًا- في اللَّفظ، ولَكن تَخْتَلِفَان في المَعْنَى، فهُنَاك مَثلاً "أمل دنقل"، و"أمل كعدل"، والبَعض يَعتبرهما شَخصًا وَاحدًا، مَع فَارق في النُّطق حَسب اللَّهجَة، ولَكن الحَقيقة غَير ذَلك، فـ"أمل دنقل" شَاعر مِصري كَبير، يُعتبر مِن عرّابي قَصيدة النَّثر، وأشهَر قَصيدة لَه: قَصيدة لا تُصالح لارتبَاطها بالقضيّة الفلسطينيّة، وقَد مَات الشَّاعر مُنذ سِنين..!

أمَّا "أمل كعدل" فهي مُطربةٌ يَمنيّةٌ، مَازَالت عَلى قَيد الحيَاة، تُغنّي في الأفرَاح والليالي الملَاح، وأبرَز أغَانيها أغنية تَقول: "صبّوحة خطبها نَصيب"..!

ومِن التَّشَابُهَات أيضًا اسم "محمد عبده"، وهُمَا شَخصان مُختلفان، النُّسخَة المِصريّة مِن "محمد عبده"؛ هي نُسخَة دَاعية ومُفكِّر، وقَلَم مِن أقلَام التَّفكير في القَرن المَاضي، بَينما النُّسخَة السّعودية مِن "محمد عبده" فهي لفنَّان يُصاحب الوَتَر والسَّمَر، كَانت صحّته في خَطر، والحَمد لله أنَّه زَال عَنه الضَّرر..!

حَسنًا.. مَاذا بَقي؟!

بَقي القَول: يَا قَوم فتّشوا عَن التَّراكيب والمُفردَات التي بَين أيديكم، واعقِدُوا بَينها المُقارنَات، واستَنبطوا التَّشبيهات، وستَجدون أنَّ لَديكم أحسَن ممَّا لَدَى "العَرفج" مِن كَلِمَاتٍ، و"عَرفجيّات"..!!

نقلاً عن "المدينة" السعودية