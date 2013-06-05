القصيم.. غاز يصيب 17 متدرباً من الأمن العام باختناقات

أدى تسرب غاز مسيل للدموع في مدينة تدريب الأمن العام في منطقة القصيم إلى إصابة 17 فرداً من متدربي الأمن العام باختناقات نُقلوا على إثرها للمستشفيات.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن المتحدث الرسمي باسم "صحة القصيم"، محمد الدباسي، قوله، إن إدارة الطوارئ بالمديرية العامة للشؤون الصحية باشرت صباح أمس نقل 17 مصاباً من متدربي مدينة التدريب بالأمن العام جراء إصاباتهم باختناقات بسبب استنشاقهم للغاز.



وأشار إلى أن إدارة الطوارئ نسقت مع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة للاستعداد لاستقبال الحالات، وتم توزيع المصابين على المستشفيات.

ولفت إلى أن أربع فرق إسعاف مجهزة بفريق طبي متكامل باشرت الحالات من مستشفيات الملك فهد التخصصي، وبريدة المركزي والأسياح العام، وأن الوضع الصحي للمصابين مطمئن جداً.

وأوضح أن إدارة الطوارئ في "صحة القصيم" مستعدة لاستقبال حالات الطوارئ، إذ إنها تعتمد على بروتوكولات لإحالة المرضى، ويتم التعامل في شكل سريع مع جميع حالات الطوارئ، لضمان تقديم الخدمات الصحية من دون أي تأخير.