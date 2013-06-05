تخوف من هجمة جراد بداية الحج و43 فرقة وطائرة لمكافحته

لا يزال التحرك لمكافحة الجراد في أوجه في السعودية، وتحديداً في منطقة تبوك، حيث خصص المركز الوطني لمكافحة الجراد 40 فرقة أرضية و3 طائرات لمكافحته، فيما كثف أغلب فرقه حالياً بمنطقة تبوك تحسباً لوصول أسراب جديدة منسلخة من مصر وإسرائيل.

وفي هذا السياق، كشف مدير المركز المهندس عدنان خان، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم" السعودية، عن مخاوفه من الموسم القادم الذي يتوقع أن تصل السعودية خلاله كميات كبيرة من الجراد مع بداية الحج، ولذا يجري حاليا رصد الجراد وتكاثره في المناطق المتنازع عليها في السودان ومحاولة القضاء عليه أو منع تكاثره.

فيما يتوقع اتجاه هذه الأسراب في الموسم القادم إلى السعودية ومصر والسودان. وأشار المهندس خان إلى محاولة المركز القضاء على أسراب الجراد الواصلة إلى تنومة وسبت العلايا وبلسمر قبل انتقالها إلى اليمن، مشيراً إلى أنه تمت مواجهة الأسراب في الحناكية بالقرب من المدينة للحد من سرعة انتقالها، ووصلت في اليوم الثاني لغربي عفيف ثم تربة وبيشة ومنها إلى الجبال الجنوبية بسبب الحرارة المرتفعة في بعض المناطق، فيما تحاول الفرق القضاء عليها قبل انتقالها إلى اليمن. وأكد أن الأضرار التي لحقت بالمناطق التي وصلها الجراد كانت محدودة، مقارنة بما سجل من أضرار في بلدان مجاورة.

كما أوضح أن العوامل الجوية التي تعرضت لها المملكة مؤخرا ساهمت في الحد من مواصلة المكافحة، كما ساعدت الرياح في انتقال بعض الأسراب من شمال المملكة إلى جنوبها.