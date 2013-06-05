توجيهات ملكية تنقذ "ماجد ورنا" من براثن السمنة المفرطة

صدرت أمس توجيهات "المقام السامي" في الرياض، باستقدام فريق طبي متخصص من خارج السعودية لإجراء الكشف الطبي على المواطنين السعوديين ماجد ورنا وفحصهما، واقتراح أنجع السبل والمكان المناسب لعلاجهما، حيث يعانيان السمنة المفرطة.

بدوره أصدر الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة السعودي توجيهاته الفورية للجهة المعنية بالوزارة للتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة وذات العلاقة لسرعة تنفيذ "التوجيه السامي" واستكمال إجراءات استقدام الفريق الطبي المتخصص من خارج المملكة.

يذكر أن وزارة الصحة منذ صدور الأمر السابق بعلاجهما خارج السعودية، شرعت تخاطب المراكز العالمية والمستشفيات المتخصصة، وتم حجز موعد لهما في مستشفى "كليفلاند" بالولايات المتحدة الأميركية، إلا أنه تعذر نقلهما بواسطة الإخلاء الطبي للخارج؛ نظرا لصعوبة حالتيهما والسمنة المفرطة التي يعانيانها ولعدم تعريضهما للخطر؛ لذا ألغيت المواعيد عدة مرات.