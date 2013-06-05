"العمل": عقوبات لمن يجبر عمالة على العمل تحت أشعة الشمس

أكدت وزارة العمل السعودية أنها سوف تستأنف تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهراً حتى الـ3 مساءً خلال الفترة من الأول من شهر يوليو/تموز إلى نهاية شهر أغسطس/آب من كل عام.

وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

وتطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنصّ على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.