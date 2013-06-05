"تطوير" تطلق 610 نوادٍ موسمية لتفعيل إجازات الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) عن إطلاق 610 نوادٍ موسمية لهذا الصيف، بعد أن أخضعت تلك الأندية لجوانب تطويرية ودعمتها مادياً وفنياً، بحسب ما صرح وليد توفيق المتحدث الرسمي لـ"تطوير" لـ"العربية.نت".

وأضاف توفيق: "هذه الأندية ستعمل على تحقيق جملة من البرامج الاستراتيجية، التي تكفل للنشء إشباع حاجاتهم بكافة متطلباتها الوطنية والتربوية والمعرفية المستلهمة من قيمنا وثوابتنا".

كما أشار إلى أن صيف هذا العام "بقيادة شركة "تطوير" للأندية الموسمية سيمثل إحدى الصور الحقيقية للرؤية الجديدة، التي تعكس جهود وزارة التربية والتعليم في النهوض بالنشء في مختلف الأعمار والمراحل التعليمية".

أما عن الأهداف فأكد توفيق: "أنها كثيرة، وأهمها استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات ببرامج وأنشطة متنوعة (ثقافية، رياضية، لياقة بدنية، توعية صحية، مهارات حياتية، وخدمة مجتمع وغيرها)، بالإضافة لتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة لدى الطلاب والطالبات وحمايتهم فكرياً".

إلى ذلك أكد أن: "هذه الأندية ستستمر لمدة 8 أسابيع (شهران) من بداية الأسبوع الرابع من شهر رجب إلى نهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان، وأنه سيكون هناك تركيز على التوسع في فتح الأندية للطالبات، وهي لا تختلف في أنشطتها كثيراً عن الأندية الخاصة بالطلاب الذكور".