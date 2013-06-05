"صحة" المدينة تصدر عقوبات بحق طبيب الأنف والحنجرة

أصدرت مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة بالسعودية عدة عقوبات بحق طبيب الأنف والحنجرة الذي قام بعملية ختان لطفل أدت إلى قطع عضوه الذكري.

وكان أول تلك العقوبات إغلاق المستوصف الخاص الذي يعمل فيه الطبيب، وتغريم المستوصف 100 ألف ريال، وذلك بناءً على المادة الـ21 للمؤسسات الصحية الخاصة.

كما يحق لأطراف القضية الاعتراض والتظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم رسمياً بمضمونه.

وفي وقت سابق، وجَّهت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إدارة القطاع الخاص، بناء على تقرير رئيس قسم الجراحة بمستشفى الولادة والأطفال، بوقف الطبيب من العمل وعدم تمكينه من السفر، وإيقاف عمليات الختان بالمستوصف، وذلك بعد أن قام الطبيب بإجراء عمليات ختان بتصرف فردي ودون ترخيص لستة أطفال تقدم ذووهم بشكوى لـ"صحة المدينة" عن أضرار أصابتهم جراء تلك العمليات.

وشُكِّلت لجنة للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه وعلى إثره صدرت القرارات، كما أحيلت جميع تلك الحالات إلى الهيئة الصحية الشرعية الإضافية وتوجيهها للنظر في هذه القضايا وإصدار الحكم اللازم بصفة عاجلة.

وكان المواطن مقبل سعيد العروي تقدم بشكوى ضد المستوصف الخاص، متهماً إياه بإتلاف العضو الذكري لرضيعه البالغ من العمر 45 يوماً بعد خضوعه لعملية ختان على يد طبيب عربي الجنسية، تخصص أذن وأنف وحنجرة.

وكشف مدير الرخص الطبيبة بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة فهد خشيم عن صدور قرار يقضي بقصر عمليات الختان على الأطباء الجراحين الذين يحملون شهادة ماجستير في الجراحة العامة.

وجاء هذا القرار على خلفية قضية الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب المتخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة أثناء ختان مولود، ما أدى إلى إتلاف العضو الذكري للطفل واستئصال جزء من إحدى خصيتيه.

وحذرت المديرية في خطاب من إجراء غير المختصين عمليات الختان، مؤكدة متابعتها للقرار الصادر في هذا الشأن وتوقيع العقوبات التي ينص عليها النظام على المخالفين.