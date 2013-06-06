إلزام أئمة المساجد بضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان

ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أئمة المساجد والجوامع بوضع سجّل معلومات عن المعتكفين خلال شهر رمضان المبارك المقبل، مشترطة على غير السعودي والراغب في الاعتكاف موافقة الكفيل، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وتقوم وزارة الشؤون الإسلامية بتحميل الأئمة مسؤولية الإذن للمعتكفين، وأخذ نسخة من بطاقاتهم الشخصية، والحرص على عدم وجود ما ينافي الاعتكاف.

ودعت أئمة المساجد إلى إزالة التقاويم والساعات الإلكترونية المخالفة لتقويم أم القرى، وألا تكون في قبلة المسجد، وذلك للابتعاد عن التشويش على المصلين.

وتضمنت الجهود التشديد على العاملين في المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم من التغيب عن المساجد خلال شهر رمضان إلا للضرورة القصوى، ولمسوغات كافية، مشترطة تكليف مَنْ يقوم بعملهم من السعوديين خلال فترة الغياب.

وكذلك تحذير الأئمة من الاعتداء في الدعاء والسجع أو الموعظة في القنوت أو الإطالة التي تشقّ على المصلين، مطالبة بالالتزام بجوامع الدعاء الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

وقال الشيخ عبدالمحسن آل الشيخ، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد، إن وزارته تغطي 22% فقط من صيانة المساجد ونظافتها المسلمة لهم من جهة الصيانة والنظافة، والبالغ عددها 80 ألف مسجد، مشيراً إلى أن العناية في المساجد وصيانتها مهمة عظيمة وجليلة.

