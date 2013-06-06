المنظمة العربية للسياحة تختار الطائف "عاصمة للمصايف"

أعلن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر الفهيد، اختيار الطائف عاصمة للمصايف العربية لعام 2013، وذلك بحضور محافظ الطائف فهد بن معمر.

ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن الفهيد قوله في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء أن الطائف شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المهرجانات الثقافية والسياحية ما يجسد مكانتها كوجهة سياحية إلى جانب موقعها المتميز بالقرب من مكة المكرمة وما تتمتع به من مقومات سياحية.

وبين الفهيد أنه ستنفذ خلال صيف 2013 العديد من الفعاليات السياحية بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للمصائف العربية، إضافة إلى عقد ورش عمل عن الجودة الشاملة للسياحة والتنافسية في المناشط السياحية.

كما كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة أن المنظمة بصدد تنظيم ملتقى بالطائف في نهاية العام الحالي عن التنمية السياحية بمشاركة عدد من الدول العربية، وكذلك إقامة مهرجان للمأكولات الشعبية العربية.