عروس البحر الأحمر تستقبل مهرجانها السنوي بعروض فولكلور

انطلقت مساء الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمهرجان "جدة غير34" برعاية وحضور أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حيث يعتبر الحدث عرساً سياحياً تشهده جدة كل عام.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الوطن" فقد تخلل الحفل عدد من البرامج المختلفة، حيث جذب الحضور استخدام تقنية الصوت والضوء، إلى جانب عروض الألعاب النارية والفلكلورية، فضلاً عن مشاركة فرقة عالمية قدمت عروض الأكروبات.

وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم على كورنيش الحمراء جنوب نادي الفروسية، محافظ جدة، رئيس مجلس التنمية السياحية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير مشعل بن ماجد ومسؤولو قطاع السياحة والفعاليات، وعدد من الأمراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال ومجتمع جدة.

يذكر أن ما يزيد على 500 جهة تشارك في فعاليات المهرجان هذا العام، بما في ذلك المدن الترفيهية الحديثة والفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز والمجمعات والمحلات التجارية، بحسب ما ورد على لسان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل، الذي أشار إلى أنه قد تم تسخير جميع الإمكانات لهذا المهرجان منذ انطلاقته في عام 1999.

هذا وأكد المشرف العام على المهرجان الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة أنه من المتوقع أن تستقطب فعاليات المهرجان ما يزيد على مليون ونصف المليون سائح من داخل المملكة وخارجها، مؤكداً جاهزية ما يزيد على 7 آلاف غرفة فندقية لاستقبال زوار جدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 25 ألف وحدة سكنية مفروشة.