نسبة زيادة الوزن في المجتمع السعودي تصل إلى 35%

كشف مسؤول بوزارة الصحة السعودية عن أن زيادة الوزن في المجتمع السعودي وصلت إلى 35%، ومرضى السكر بين 17% و25%، مشيراً إلى أن نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع السعودي لا تتعدى 25%، في حين تصل في بعض الدول إلى 70%. وأكد أن هذه الأرقام تدفع الوزارة إلى أن تعمل بجهد أكثر ومكثف لرفع مستوى ثقافة المجتمع ومكافحة هذه الأمراض.

جاءت التصريحات على لسان نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم أثناء تدشين العيادة المتنقلة لصحة الموظف والتي يتم من خلالها إجراء فحوصات على الضغط والسكري ومعدل نبضات القلب وقياس درجة الحرارة لمنسوبي الوزارة، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" الخميس 6 يونيو/حزيران.

وأوضح خشيم أن الهدف من هذه الفعالية التي أطلقتها الوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة هو رفع التوعية الصحية لدى العاملين في الوزارة، مضيفاً: "إننا نعيش في عصر الأمراض المزمنة، حيث كان المجتمع قبل 20 سنة يعيش في عصر الأمراض المعدية، وحالياً يعيش الأمراض المزمنة وأبرزها السكر والضغط والكولسترول وزيادة الوزن".

ولفت إلى أن الوزارة لديها جهود توعوية لجميع المواطنين من خلال زيارات للأسواق والمدارس وأماكن التجمعات في جميع الأيام، لتفعيل الوعي الصحي لكافة فئات المجتمع، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال استراتيجيتها تحرص على تفعيل برامج التوعية وإشعار المجتمع بأهمية عمل الفحوصات والمحافظة على الصحة والوقاية من الأمراض عن طريق تخفيف الوزن والتقليل من الوجبات السريعة ونشر ثقافة المشي وممارسة الرياضة.