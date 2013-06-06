وفاة جديدة بـ"كورونا" في الأحساء ترفع عدد الضحايا لـ25

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء وفاة مواطن ممن أعلن سابقاً عن إصابتهم بفيروس كورونا في محافظة الأحساء، ليرتفع عدد الوفيات في المملكة بسبب هذا الفيروس الغامض إلى 25 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 40 حالة، كما سجلت الوزارة إصابة مواطن بفيروس كورونا في الأحساء (يبلغ من العمر 83 سنة)، ويعاني من أمراض مزمنة متعددة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الحياة"، فقد شددت وزارة الصحة على ضرورة حصر المخالطين المباشرين للمريض بفيروس كورونا في المنزل، ومتابعة حالاتهم الصحية مدة أسبوعين، إضافة إلى حصر العاملين الصحيين المخالطين للمصاب الذين تعاملوا معه من قرب، وإرسال عينات من دمهم إلى وكالة الصحة العامة.

وقد أشارت الوزارة إلى أنه تم فحص 43 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكانت جميعها سلبية، بينها طفلة عمرها 5 سنوات، كانت تعاني منذ أسبوعين ارتفاعاً مستمراً في درجة الحرارة، وقرر ذووها نقلها للمستشفى، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتبينت سلامتها من أي مرض.

يذكر أن الأخطار الناجمة من ازدياد الإصابة بمرض كورونا دفعت وزارة الصحة بحسب إحصاءاتها أخيراً إلى تحديد إجراءات وقائية واحترازية، بهدف السيطرة على المرض، والحد من انتشاره.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فقد ألزم نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي في تعميم تسع جهات حكومية تشرف على مستشفيات عسكرية وتخصصية وأخرى جامعية، إضافة إلى مديريات الصحة في مناطق ومحافظات السعودية، بالمراقبة الوبائية لمتلازمة الجهاز التنفسي الحاد الذي يسببه النمط الجديد من فيروس كورونا.