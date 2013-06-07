أبها عاصمة السياحة السعودية

أراهن مع أمير عسير المواطن فيصل بن خالد، على انتزاع مدينة أبها لقب عاصمة السياحة السعودية. وأراهن على جودة المناخ والضباب ورشات المطر وبساطة إنسان المنطقة ونقاء الأرياف وسكانها. وأراهن على متعة الأسر السعودية والخليجية القادمة للاستمتاع بصيف عسير الجذاب، وأُراهن على سوء الأوضاع في كل الوجهات السياحية الخارجية بما فيها دول « الربيع» ودول الجوار ودول الأمراض – ودول الذين يسرقون الكُحل من العين – وأراهن على مقومات السياحة في عسير والمجمعات السكنية الراقية والمولات التجارية المتطورة التي تُضاهي مجمعات «دبي» ولا يُقاس عليها بشر- نراهن على لذة « الحنيذ»- ليت الأمين قبل تسلم الجائزة يمر على البيئة المحيطة بأهل الحنيذ – وأراهن على البرامج الهادفة والألوان التراثية والأسواق الشعبية والأمن وراحة البال.



ولن أراهن على سوء شبكات الطرق والاستراحات المتناثرة على جوانبها التي تصلح لأي شيء عدا الاستخدام الآدمي، ولن أراهن على خدمات الناقل الرسمي الوحيد، ولن أراهن على محبس صنابير المياه فقد يفعلها الوزير ويجعلها بالقطارة في عز الصيف، ولن أراهن على مواعيد قبول الجامعات وملفات العلاقي لطوابير العاطلين، ولن أراهن على تيار الصيف الكهربائي، ولا باصات النقل الجماعي لأنها دون سائقين، فقد يُفسدون سياحة عسير من أولها إلى آخرها وقد «يغثّون» المصطافين ويتركون عاصمة السياحة تسامر القمر ورشات المطر. صيف عسير سيسجل هذا العام أعلى معدلات الإقبال السياحي لأن الإغراءات تفوق الوصف.

*نقلاً عن "الشرق" السعودية