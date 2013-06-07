الخدمة المدنية تعلن عن 6757 وظيفة تعليمية شاغرة

أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن توفر (6757) وظيفة للخريجين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية (رجال) في مراحل التعليم العام والتربية الخاصة، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات داخل أو خارج المملكة (معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة) وخريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف موزعة على النحو التالي: الابتدائية (2167)، المتوسطة والثانوية (4359)، والتربية الخاصة (231)، مشيرة إلى أن المسميات الوظيفية التي يشملها هذا الإعلان هي (معلم) فقط. وبينت أنه تم تخصيص فترة كافية للتقديم أو التحديث عبر الرابط الإلكتروني (WWW.MCS.GOV.SA) اعتباراً من يوم غد السبت وحتى يوم الأربعاء الثالث من شعبان 1434هـ.

أما عن آلية تحديث الطلب لمن سبق لهم التقديم أوضحت الوزارة أنه يتم الدخول حسب رقم الهوية الوطنية والرقم السري على نموذج جدارة وتحديد خيار تعديل بيانات المتقدم، وفي حالة رغبة المتقدم تعديل أي بيانات يمكنه ذلك بعد حفظ التعديلات يصبح الطلب محدثاً، ومن ثم عليه الضغط على أيقونة التالي أسفل الشاشة، وبذلك يصبح الطلب محدثاً.

وأضافت: على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به، حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي تاريخ طباعته يسبق 3/8/1434هـ.

كما أشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة بالإعلان تشمل الحاصلين على الدرجة الجامعية التربوية أو غير التربويين من خريجي الجامعات الحاصلين على الدبلوم العام في التربية بعد الجامعة المعتمد من وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى خريجي كليات إعداد معلمي المرحلة الابتدائية، الحاصلين على الدرجة الجامعية غير التربوية، ممن اجتازوا اختبار كفايات المعلمين لدى المركز الوطني للقياس والتقويم، ومن تلقوا تعليمهم وفق نظام الانتظام الكلي.

