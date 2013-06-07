السعوديان المتهمان بخطف أميركية ليسا مبتعثين

أكد الملحق الثقافي السعودي في أميركا الدكتور محمد العيسى أن الطالبين السعوديين اللذين نشرت وسائل إعلام أميركية خبر تورطهما في قضية اختطاف واعتداء جنسي على فتاة أميركية "ليسا مبتعثين، بل يدرسان على حسابهما الخاص في أحد معاهد اللغة الإنكليزية"

ولفت العيسى في تصريح إلى صحيفة "الحياة"، إلى أن الطالبين موجودان في أميركا منذ مدة قصيرة لا تتجاوز شهرين أو ثلاثة كحد أقصى، مرجحاً أن يكون جهل مثل هؤلاء الدارسين بالأنظمة الأميركية هو السبب الرئيس لوقوعهم بالمشكلات.

وأشار إلى أن الملحقية الثقافية لا يوجد بها أي ملف لهؤلاء الدارسين باعتبار أنهم ليسوا مبتعثين، وقد لا يحملان حتى موافقة للدراسة على حسابهما الخاص من وزارة التعليم العالي في السعودية.

إلى ذلك، كشف أن القنصلية السعودية في هيوستن هي التي تتولى متابعة قضيتهم. وكانت وسائل إعلام أميركية تداولت خبر توقيف السلطات الأميركية لشابين سعوديين.