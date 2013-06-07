بلدية اجياد تصادر 250 كلغ من المواد الغذائية التالفة

ضبطت بلدية اجياد بمكة المكرمة مطبخا عشوائيا مقاما داخل حوش أحد الفنادق السكنية، في المنطقة المركزية في حي اجياد.

وبعد الوقوف على الموقع من قبل منسوبي قسم مراقبة المواد الغذائية والصحة العامة، اتضح أن الفندق مفصول عنه التيار الكهربائي بسبب مخالفاته الفنية، مع وجود عدد من العمال المخالفين في سكن عشوائي خلف الفندق، يمارسون الطبخ العشوائي دون أن تتوفر أدنى الشروط الصحية. كما يقوم هؤلاء باستخدام مولدات كهربائية بطرق عشوائية.

وقال رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي لـ"العربية"، إن البلدية لاتزال تتابع كل ما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقضي عليه في حينه.

وأضاف أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الأيام تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية واستعداداً لشهر رمضان الكريم.

وقد صادرت البلدية كميات كبيرة من المواد الغذائية قدرت بحوالي 250 كلغ وصادرت أواني ومعدات للطبخ خلال هذه المداهمة.