قالوا وقلنا

** قالوا: هيئة الاتصالات توقف خدمة الاتصال عبر فايبر!!.

* قلنا: لإنجاح أهداف استفزاز المشترك بمنع الاتصال الدولي المجاني!!.

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** وقالت هيئة الاتصالات: منع خدمة الفايبر وغيرها لعدم استيفاء المتطلبات التشغيلية النظامية!!.

* قلنا: وهذه المتطلبات لماذا لم يفرضها غيركم؟!، العيب في متطلباتكم التشغيلية!!.

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** قال مدير كهرباء جازان: مشروع كهرباء قرية (النصب) بمحافظة العارضة تحت التنفيذ!!.

* قلنا: هم خايفين يكون التنفيذ فيه (نصب) أو التصريح شوته تصطدم بالعارضة.

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** قالت (سبق): عراك بين رجلي مرور في العاصمة المقدسة ينقل أحدهما للمستشفى.

* قلنا: (فشلونا قدام المخالفين!! وين أودي وجهي من الأخوة المفحطين؟!)

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** وقالت أيضا: الخطوط السعودية تطلب من موظفيها التصويت بالرضا عن خدماتها في موقع تقييم عبر الإنترنت بدلا من المسافرين لتحسين صورتها!!.

* قلنا: يا عيبااااه سيتم فرمها في ملحمة التاريخ!!.

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** قالوا: رعاية الشباب تعلن عن مسابقة التصوير الفوتوغرافي للشباب!!.

* قلنا: أرشح صورة طرد الأيتام من الملعب للفوز!!.

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** قالت (نزاهة): لا علاقة لنا بفساد تعليم الرياض!!.

* قلنا: بسم الله عليكم.. خلاص ننقله لحائل!!.

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** قالت (الشرق): انخفاض معدل الاشتباه بالكورونا إلى صفر أسبوعيا!!.

* قلنا: على رأي المثل (إلي «اشتبهوا» ماتوا !!).

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية