451 ألف عامل مخالف صححوا أوضاعهم في السعودية

كشفت وزارة العمل السعودية في إحصائية أعلنتها الجمعة 7 يونيو/حزيران، أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بلغ أكثر من 451 ألف عامل منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع السابع منها.

وأوضحت وزارة العمل في إحصائيتها لعدد الحالات التي تم تصحيحها، أن عدد العمالة التي تم نقل خدماتها منذ بدء المهلة حتى الأسبوع السابع بلغ 239.837 عاملاً، ووصل المتوسط الأسبوعي لطلبات نقل الخدمة 34.262 طلباً.

وأفادت الوزارة بأن عدد الذين غيروا أوضاعهم بلغ 211.262 عاملاً، بمتوسط أسبوعي لطلبات تغيير المهنة بلغ 30.180 طلباً.

وبينت إحصائيات وزارة العمل أن أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة هي أكثر الأنشطة الاقتصادية التي نُقلَت إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع 49% لقطاع البناء، و20% لنشاط الجملة.