في إطار إشراك المرأة أكثر في الوظائف العامة، لاسيما الأمنية منها، أعلن مدير الإدارة العامة للتدريب في مديرية حرس الحدود اللواء عبدالعزيز الأسمري، أن إدارته قامت بتعيين 60 مفتشة سعودية للعمل في المناطق الحدودية للمملكة، بعد تدريبهن وتخريجهن من جامعة نايف للعلوم الأمنية على ثلاث دفعات.

وأشار إلى وجود توجه لدى المديرية لتخريج دفعات نسائية جديدة العام المقبل. من جهته، قال المدير العام لحرس الحدود في المملكة الفريق ركن زميم السواط في حديث لصحيفة "الحياة"، إن المنطقة الجنوبية للمملكة ستحظى بدعم كبير من خريجي دورات حرس الحدود حالياً، لافتاً إلى أنه سيتم تخريج نحو 1400 طالب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأكد السواط ،على هامش حفلة تخريج طلبة الدورات التدريبية في مقر حرس الحدود بالرياض الأربعاء5 يونيو/حزيران، أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ 671 متدرباً، مشدداً على حرص حرس الحدود على التدريب العملي "كون طبيعة مهمات وأعمال حرس الحدود تتصف بالأعمال الميدانية التي تؤثر فيها طبيعة التضاريس والمناخ تأثيراً بالغاً"، مشيراً إلى أن خطط وزارة الداخلية لتطوير جهاز حرس الحدود "تجري على قدم وساق وهي محل تنفيذ لعدد من المشاريع العملاقة".

إلى ذلك، أوضح إحصاء للدورات المنفذة، بحسب الصحيفة، أن عدد الخريجين خلال العام التدريبي 1434-1433 في 76 من الدورات التخصصية، وصل إلى 905 متدربين، وكانت أبرز الدورات المقدمة تتعلق بمكافحة الإرهاب، والاستخبارات والترقب والرصد، وقص الأثر.

كما أكد الإحصاء أن دورات التعليم الإلكتروني التي تنظم من خلال تطبيق نظام إدارة المحتوى، أسهمت في تحسن أداء وسرعة إنجاز المعاملات بنسبة 80 في المئة من الوقت والجهد.