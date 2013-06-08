إيقاف رحلات القطارات في السعودية لمدة يومين

أعلنت المؤسسة العامة للسكك الحديدية في السعودية عن إيقاف رحلات القطارات يومي السبت والأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد جنوح قطار قادم من الدمام للرياض (القطار رقم 5) السبت، بعد أقل من 48 ساعة من جنوح قطار آخر (القطار رقم 6) الذي كان متجهاً من الرياض للدمام.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، معجب الدوسري، أنه عند الساعة 12:45 من ظهر السبت، جنح قطار الركاب رقم 5 المتجه غرباً من الدمام إلى الرياض دون وقوع أي إصابات للركاب وطاقم القطار.

وقال الدوسري: "باشرت فرق الصيانة العمل في موقع الجنوح بالقرب من شاطئ نصف القمر على بعد 25 كيلومتراً من مدينة الدمام، وتم إرسال قاطرة لسحب عربات القطار، ووصلت القاطرة في تمام الساعة 2:15 ظهراً، وجرت إعادة الركاب لمحطة الدمام، كما صدرت تعليمات بتوفير كافة الاحتياجات للركاب".

وأضاف: "تسببت الأحوال الجوية السيئة التي تهب على المنطقة في زحف كثيف للرمال على الخط الحديدي، وعلى الرغم من صيانة الخط بشكل مستمر ودائم فإن كثافة وسرعة زحف الرمال غطت أجزاء كبيرة منه، وتتابع المؤسسة حالة الخط الحديدي من خلال فرق الصيانة المنتشرة على امتداده".