الرمال تتسبب في جنوح قطار الرياض-الدمام.. ولا إصابات

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، محمد أبو زيد، أن الأحوال الجوية السيئة والرياح القوية تسببت، أمس، في جنوح قطار الركاب رقم 6 المتجه من الرياض إلى الدمام، وأن الحادث لم تنتج عنه إصابات.

وقال أبو زيد في بيان رسمي: "عند الساعة 5:20 من مساء الجمعة جنح قطار الركاب رقم 6 المتجه شرقاً من الرياض إلى الدمام دون وقوع أي إصابات للركاب أو طاقم القطار".

وتابع: "تسببت الأحوال الجوية السيئة والاستثنائية والرياح العالية التي تهب على المنطقة في زحف كثيف للرمال على الخط الحديدي، وغطت أجزاء كبيرة منه، وأن المؤسسة تتابع حالة الخط الحديدي من خلال فرق الصيانة المنتشرة على امتداد الخط، ويتم إعطاء التعليمات أولاً بأول لطواقم القطارات من خلال مركز التحكم الآلي بالدمام الذي يتابع سير القطارات وتوجيهها بشكل دائم".

وأضاف المتحدث أن فرق الصيانة باشرت العمل في موقع الجنوح على الكيلومتر 101 القريب من محطة بقيق، ويجري العمل على رفع العجلات الأمامية الجانحة، فيما تم إرسال قطار إضافي إلى الموقع لنقل الركاب في حال لم يتم التمكن من تحرير القاطرة الجانحة، كما تم إعطاء تعليمات بتوفير كافة الاحتياجات للركاب.

ووصف أبو زيد الجنوح بأنه عرضي، وأن وسائل النقل المختلفة رغم كل الاحتياطات تظل عرضة لمثل هذه التأثيرات. وبيّن المتحدث الرسمي أنه تم إعطاء قائدي القطارات منذ صباح الجمعة تعليمات تلزمهم بأخذ الحيطة والحذر وخفض السرعة إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أدى إلى تأخر وصول جميع الرحلات إلى محطاتها النهائية في مواعيدها المحددة.