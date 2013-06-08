العسيري يدعو جميع السعوديين بلبنان للعودة إلى المملكة

بعد تحذير مجلس التعاون الخليجي كافة رعاياه من السفر إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية، أكد السفير السعودي في بيروت، علي بن عواض عسيري، أهمية عودة جميع السعوديين الموجودين في لبنان حالياً إلى الوطن؛ التزاماً بالدعوة الصادرة من مجلس التعاون الخليجي الأربعاء الماضي حرصاً على سلامتهم.

وأوضح السفير في تصريح لصحيفة "الشرق" السعودية، أن السفارة على تواصل مستمر مع السعوديين الموجودين في لبنان من مبتعثين وطلبة وغيرهم.

كما بيَّن أن السفارة حثت الجميع على العودة إلى الوطن بعد الاختبارات، مضيفاً أن هناك متابعة مستمرة للجميع في لبنان، وأن السفارة فيها مناوبون على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات من أي مواطن موجود في لبنان يحتاج أي مساعدة، وتابع أنه تم إرسال رسالة إلكترونية بهذه التعليمات عبر الجوال إلى جميع من يحملون رقم جوال سعودي.

يذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعا الأربعاء الماضي مواطني دول المجلس إلى عدم السفر إلى لبنان أو البقاء فيه حفاظاً على سلامتهم.