القبض على 395 مفحطاً ومصادرة 6 سيارات في حائل

لا تزال هواية التفحيط توقع يومياً عدداً من الضحايا، إما في قبضة المستشفيات أو في قبضة الشرطة، التي تحاول قواتها باستمرار ضبط تلك الظاهرة المؤذية والمنتشرة في الأوساط الشبابية.

وفي هذا السياق، كشف مدير مرور منطقة حائل العقيد بدر الضاوي العتيبي، أن إدارة مرور حائل حققت نجاحا ملموسا منذ بداية العام الحالي إلى شهر شعبان في التصدي لظاهرة التفحيط، بالتنسيق المسبق مع عدد من المتعاونين والمخبرين من المواطنين والمقيمين والحريصين على القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، أسفرت عن رصد 395 مفحطا، تتم متابعتهم من قبل شعبة السير بمرور منطقة حائل، وتمت إحالتهم لهيئة الجزاءات التي أحالتهم بدورها للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأكد الضاوي أنه يتم متابعة الفارين من إلقاء القبض عليهم أثناء التفحيط من قبل البحث والتحري بشعبة السير، تمهيدا لمحاسبتهم نظامياً.



كما أكد أن العقوبات تتحدد بحسب عدد مرات التفحيط، فالمرة الأولى تحجز المركبة 15 يوما مع الغرامة المالية ألف ريال مع إيقاف الشخص 10 أيام، المرة الثانية تحجز المركبة مدة شهر كامل وغرامة مالية 1500 ريال وإيقاف الشخص 20 يوما، والمرة الثالثة غرامة مالية 2000 ريال مع حجز المركبة ويتم الرفع إلى الحاكم الإداري لطلب مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل مع طلب تشديد العقوبة عليه.

