تدشين خدمة إصدار وتجديد الإقامة إلكترونياً

دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، خدمة إصدار وتجديد الإقامة إلكترونياً للأفراد، عبر موقع المديرية العامة للجوازات للخدمات الإلكترونية "أبشر".

وأوضح مدير عام الجوازات، الفريق سالم بن محمد البليهد، بحسب ما نقلت "عكاظ"، أن "هذه الخدمة الإلكترونية تأتي كخطوة مهمة على طريق تحقيق تطلعات وتوجهات الحكومة بتطبيق الحكومة الإلكترونية، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين دون الحاجة لمراجعة الجوازات".

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات، العقيد خالد بن حمد الصيخان، إن "هذه الخدمة تتيح لصاحب العمل إصدار وتجديد الإقامة عبر خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر"، مما سيسهل عليهم ضمان سريان صلاحية إقامات عمالتهم في كل الأوقات، وستمكن صاحب العمل من مراجعة مواقع الجوازات لاستلام بطاقة الإقامة بشكل مباشر.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الشؤون الإعلامية بالمديرية العامة للجوازات، العقيد بدر بن محمد المالك، أن "الجوازات تسعى من خلال هذه الخطوة للوصول للهدف المنشود والمتمثل في أن تكون إداراتها بلا مراجعين"، موضحاً أنه للاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر" المقدمة مجاناً لا يستوجب على المستفيد إلا التسجيل بالموقع الإلكتروني للجوازات، ومن ثم تفعيل هذا التسجيل بإثبات هويته عبر الوسائل المتاحة لذلك.