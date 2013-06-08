مدير مدرسة يطلق النار على طلابه والشرطة تحقق

في حين تتكاثر الأخبار، لاسيما في الولايات المتحدة، عن قيام أحد الطلاب فإطلاق النار عشوائياً على زملائه في مقاعد الدراسة، انقلبت الآية هذه المرة، ليرتكب مدير مدرسة سعودي هذا الجرم.



فقد أطلق مدير مدرسة في مركز ثرب التابع لمحافظة مهد الذهب، النار على طلابه في آخر أيام الاختبارات.

وكشف الناطق الإعلامي باسم شرطة المدينة العقيد فهد الغنام لصحيفة "الرياض" السعودية، عن تعرض الطلاب لإطلاق نار أصاب السيارة التي تقلهم. وأكد أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً يوم الأربعاء الماضي مفاده ادعاء طالبين من المرحلة الثانوية على مدير مدرسة بإطلاق النار على الباب الأمامي والخلفي لمركبتهم إثر نقاش حاد دار بينهم.

وأشار العقيد الغنام إلى أنه تمت معاينة السيارة وآثار الطلقات ومخاطبة شرطة محافظة عفيف، حيث مقر سكن المدير لإحضاره.