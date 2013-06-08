نظام البصمة وكاميرات حرارية لمنع المتسللين إلى مكة

في إطار منع تسلل المخالفين إلى مكة المكرمة وقطع الطريق على المهربين تجري حالياً دراسة إنشاء سياج في المنافذ المؤدية إلى المدينة، مزود بنقاط فرز مجهزة بأنظمة البصمة. كما سيتم وضع كاميرات حرارية للهدف ذاته.

وفي هذا السياق، أوضح اللواء مسلم الرحيلي مدير شرطة الطائف والقائد الميداني لمهام الحج في المحافظة، أن الجهات المختصة قوات أمن الطرق، ووزارة المواصلات، والشرطة والمرور ستعقد اجتماعها الأخير 29 الشهر الحالي بمقر إدارة المرور في السيل الكبير، لدراسة إقرار المشروع في الطائف.

مشروع البصمة

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت الصحيفة، تفاصيل مشروع البصمة الذي قدمه المقدم عايض السبيعي بإدارة أمن الطرق في محافظة جدة، موضحة أنه سيتم تنفيذ السياج بطول خمسة كلم بدءا من ميقات السيل شمالا وخمسة كلم باتجاه الجنوب، وستعمم التجربة في حال إقرارها في جميع منافذ دخول الحجاج إلى مكة المكرمة، والتي ستكون مجهزة بأنظمة البصمة لتبصيم كل حاج لم يحمل تصريحاً سواء كان مقيماً أو مواطنا.

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات ستتوفر إلكترونيا في جهاز الجوازات لكل مخالف وستتم المحاسبة بعد الحج، ومن ضمن العقوبات المقترحة عدم تجديد الإقامات للمقيمين وترحيلهم خارج البلاد، إضافة إلى غرامات مالية للمواطنين.

كما لفتت إلى أن المنافذ سيتم تزويدها بأبراج مراقبة وإنارة كاملة للعمل الليلي، مضيفة أن المشروع سيطبق مبدئيا في السيل الكبير هذا العام وبعدها يعمم على كافة منافذ الدخول إلى مكة المكرمة. وأكدت أن العمل بدأ بالفعل في إنشاء هذا السياج بمحاذاة ميقات السيل الكبير لمنع تسلل المخالفين إلى مكة المكرمة، وسيزود بنظام البصمة وكاميرات حرارية وأبراج مراقبة، مشيرة إلى أنه سيبدأ من زاوية ميقات السيل الكبير الشمالية الشرقية باتجاه الشمال مخترقا الأودية والجبال بطول خمسة كيلومترات، وكذلك في الناحية الشرقية الجنوبية باتجاه الجنوب وبنفس المسافة للحد من تسلل المخالفين وقطع الطريق على المهربين.

