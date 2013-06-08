هل من حل لهذه القضية؟

وفقاً لصحيفة "الرياض" العدد رقم ١٦٤١٧ الصادر بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٣٤ الموافق ٥ يونيو ٢٠١٣، قدر باحث متخصص في الموارد البشرية، عدد المنشآت الصغيرة المسجلة في المملكة التي تديرها العمالة الأجنبية بنحو ٨٠٪ من أصل ٩٠٪ من المنشآت المسجلة رسميا بأسماء مواطنين ومواطنات، وقدر ما يحصل عليه السعوديون من أرباح عشرة آلاف ريال شهريا كحد أقصى و٧ آلاف ريال شهريا كحد أدنى، ونحن المواطنين السعوديين مسؤولون عن هذا التحكم الأجنبي في اقتصادنا، وما يحصل له من تدمير نتيجة لتحويل أرباح الأجانب المسيطرين على هذه المنشآت إلى بلادهم، والضرر لا يقتصر على ذلك، فالأجانب الذين يمتلكون هذه المنشآت ويديرونها يستخدمون أجانب من بلدهم، والسعودي المتستر عليهم يسهل لهم ذلك باستخدام اسمه وما له من واسطة في استقدامهم، وكل ذلك مقابل المبلغ البخس المذكور أعلاه، ويستتبع ما سبق أنّ هذا التستر هو المسؤول عن البطالة التي نعاني منها، على أنّ التستر لا يقتصر على المنشآت العاملة في السوق بل يشمل كل المنشآت العاملة في المقاولات والصيانة وحتى المكاتب الاستشارية بل والعيادات الطبية، ونتساءل كيف نحاربه ونطلب من الجهات الحكومية المعنية أن تقضي عليه، وهو تساؤل غير وارد وفي غير محله، فكيف نطالب بالقضاء على ظاهرة نحن المواطنين السبب والعلة فيها؟

*نقلا عن "الرياض" السعودية