لا غرامة على الأسماء المخالفة وما تردد إشاعات

نفت الأحوال المدنية في بيان لها، وعلى لسان متحدثها الرسمي محمد الجاسر أي توجه أو نية لفرض غرامات على عدد من الأسماء التي ينظر لها بأنها مخالفة للشرع، "لا حاليا ولا مستقبلا".

وأضاف الجاسر "ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الأحوال المدنية بصدد فرض غرامة قدرها عشرة آلاف ريال على كل من يرفض تغيير اسمه المخالف للشرع، هو أمر عار من الصحة، و"مجرد شائعات متداولة، وأخبار غير صحيحة إطلاقاً".

وقال الجاسر إن قائمة الأسماء المخالفة للشرع "موجودة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأحوال المدنية، ويجري تحديثها كل فترة وفقاً للفتاوى الجديدة الصادرة بتحريم بعض الأسماء المتداولة التي توجه الأحوال المدنية إلى أصحابها المشورة والنصح بتغييرها دون إلزامهم بذلك، مع الالتزام بعدم السماح بتسجيل كل اسم تصدر فتوى رسمية بتحريمه".

وأضاف أن "المادة 45 من نظام الأحوال المدنية الصادر عام 1407هـ، تنص على منع تسجيل الأسماء المحرمة شرعاً". وفي إضافة نقلتها عنه صحيفة الجزيرة قال "دور الأحوال المدنية يقتصر في هذه الحالة على نصيحة صاحب هذا الاسم الذي صدرت بحقه الفتوى، دون إلزامه بالتغيير".

يذكر أنه تم تداول خبر على نطاق واسع نسب لوكالة الأحوال المدنية في السعودية، عن عزمها إلزام المواطنين بإجراء تصحيح لأسماء المواليد الجدد المخالفة للشرع. وقد بدأت الوكالة فعلياً بمراجعة الأسماء المسجلة تمهيدا للإلزام بالتصحيح من خلال جميع مكاتبها الـ130، لمراجعة الأسماء المسجلة للمواطنين والمواطنات، والتأكد بأن هذه الأسماء غير مخالفة للشرع. ومن هذه الأسماء: ملاك، عبد العاطي، نبي، نبيه، راما، لارا، إيمان، هدى، تقوى، ريناد، ريماس، لمار، رسيل، مايا، مي، ليلى، أبرار، فاتن، مغناج، تسنيم، وقائمة تطول في الأحوال المدنية، وعند رفض التغيير يتم دفع غرامة تبلغ 10.000 آلاف ريال.