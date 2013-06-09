"جوازك مسؤوليتك"حملة تستهدف المسافرين السعوديين

تبدأ المديرية العامة للجوازات غداً الاثنين، تنفيذ خطة توعية للمسافرين إلى الخارج عنوانها "جوازك مسؤوليتك"، يشارك فيها جميع إدارات الجوازات بالمناطق والمنافذ الدولية براً وبحراً وجواً، وتنفذ الحملة بشكل سنوي مع بداية الإجازة بهدف توعية المواطنين بأهمية المحافظة على وثائق سفرهم.

وستنفذ الخطة التوعوية عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون ومطبوعات ونشرات ومطويات يتم توزيعها على المراجعين بإدارات جوازات في المناطق وعبر المنافذ الدولية بهدف إيصال هذه الرسالة إلى جمهور الحملة والدعوة إلى التخطيط المبكر للسفر ومراجعة إدارات الجوازات بوقت كافٍ للتأكد من انتهاء صلاحية جوازاتهم أو ما يتعلق بالإضافة أو سفر المرافقين من العمالة المنزلية، وما يتطلب ذلك من استخراج التأشيرات اللازمة لهم.

ودعت الجوازات في خطتها التوعوية إلى أهمية تسجيل الجوازات عند السفر خارج السعودية، ونوهت بضرورة البحث عن السكن في الأماكن الآمنة والبعد عن المناطق المشبوهة حتى لا يتعرض المواطن للاستغلال من ضعفاء النفوس أو عصابات السرقة للسياح أثناء سفرهم أو تجمعهم في المناطق السياحية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، العقيد بدر بن محمد المالك، أن الحملة تنفذها إدارة الشؤون الإعلامية بالمديرية العامة للجوازات، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات بالمناطق بهدف إيصال الرسالة الإعلامية إلى جميع من يرغب السفر إلى خارج السعودية.

وأكد ضرورة الاهتمام والحرص من قبل المواطنين الذين يحصلون على جوازات سفر بأهمية المحافظة عليها وعدم إهمالها أو وضعها في الأماكن غير الآمنة أو رهنها، لأن ذلك سيعرض صاحبها للمسألة والعقوبه.