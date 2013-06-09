الرعب القادم: انقراض السعوديين!

تُشير الإحصائية (المرعبة) إلى ارتفاع حالات الطلاق في المملكة إلى 15 ألف حالة سنوياً (أي بحجم مدينة متوسطة) و بمعدل 40 حالة طلاق يومياً، وسنشعر بحجم المأساة لو أخذنا منطقة واحدة -منطقة حائل- فحسب المؤشر الإحصائي لوزارة العدل خلال الستة الأشهر الأخيرة أصدرت المحاكم 433 إثبات طلاق، أما عقود الزواج فكان الإجمالي خلال الفترة نفسها 368 عقداً، أي إن الطلاق مازال متقدماً بفارق كبير يؤهله لأن يكون -الطلاق- من أسباب انقراض المواطن السعودي!



لن أتقمص هُنا دور الواعظ أو المُصلح الاجتماعي، لأنني أظن أن الوعّاظ المصلحين قد قالوا كل شيء خاصة في العقد الأخير، والنتيجة أنه كلما كثر الوعظ والنُصح أتت النتائج عكسية، والطلاق والمهر كلما زاد الوعظ تجاههما كلما نشطا أكثر، وهذه ليست دعوة للصمت بل دعوة (قوية عين) لأن نراجع الطريقة التي نتبّعها في التنبيه لخطورة الموضوع، إذ يبدو أننا – كالعادة – نركّز النظر في النتائج لا في الأسباب، فنذكّر الرجل بأن (أبغض الحلال عن الله الطلاق )، ونطلب من المرأة – طبعاً بعد استنفاد كل أنواع (المرجلة) عليها أن تعود لبيتها – ونذكّرها بجزاء الصبر وبأن الرجل لا يعيبه لفظ مُطلّق (الحقيقة أن هذا اللفظ غير موجود)، أما المرأة فسيكون «شتيمة» لها..



لهذا دعونا نقف على هوامش المشكلة، وننظر لها بعيداً عن التنظير المثالي، ولأننا «عيال قريّة « فكلنا نعرف أن الزواج غالباً يتم بطريقة (اكشط واربح) الشهيرة في مسابقات الحظ، فالرجل يتزوج لأن أُمه اقتنعت بالعروس، وأهل العروس وافقوا لأن الخاطب من أُسرة كريمة سُمعتها طيبة، أي إن (الصفقة) تمت بين ذائقة الوالدة – أو من يمثلها – وبين تاريخ الأُسرة، وبالطبع الغرض من الزواج لأن البنت كبرت وتخرجت وليس من اللائق أن تجلس وتتسبب لعائلتها بأسئلة محرجة من الآخرين، فيما الولد بعد أن يئس أبواه من السيطرة عليه، فأشار لهما أحد (العارفين) باقتراح: (زوّجوه ويعقل!).



والأسباب كثيرة لكنني أحجمت عن الاسترسال بها بعد أن انهالت علي دعوات الزملاء والأصدقاء التي تدعو إلى مشاركتهم باحتفالهم للانتقال من حياة العزوبية إلى الحياة الأُخرى!

نقلا لصحيفة "الشرق"