خالد الفيصل يقوم بغسل الكعبة بماء زمزم والدهن المعطر

يتشرف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين، يوم غد الاثنين، بغسل الكعبة المشرفة، حيث سيقوم هو ومرافقوه بغسل الكعبة المشرفة من الداخل، ومسح حيطانها بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بدهن الورد المعطر.

ويشارك في غسل الكعبة المشرفة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، وعدد من الوزراء، والعلماء وسدنة بيت الله الحرام، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمدين لدى المملكة، وجموع من المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بتحضير ماء زمزم المخلوط بماء الورد، وجميع مستلزمات الغسل منذ وقت مبكر لغسل الكعبة المشرفة"، مبينا أن غسل الكعبة سنة نبوية كريمة، فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة، حينما دخل وصحبه الكعبة، وقام بغسلها تطهيرا لها.

وأكد السديس على أن الرعاية الكريمة لهذه المناسبة من ولاة الأمر تأتي امتدادًا لرعايتهم واهتمامهم بالحرمين الشريفين وشؤونهما، مشيرا إلى أن غسل الكعبة المشرفة يجسد مدى هذا الاهتمام ببيت الله العتيق ونظافته وتطهيره.

يذكر أنه يتم غسل الكعبة المشرفة مرتين في كل عام، أولاها في شهر شعبان قبل حلول شهر رمضان، والثانية في شهر ذي القعدة قبل حلول موسم الحج.