فالدانو: التعاقد مع زيدان.. يعني "تدمير" ريال مدريد

عارض المدير الرياضي السابق لريال مدريد، الأرجنتيني خورخي فالدانو فكرة تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدرباً للنادي الملكي في الموسم المقبل خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينهو، وقال إن النجم الجزائري الأصل لا يصلح لهذه المهمة في الوقت الحالي.



وأكد فالدانو الذي أطاح به مورينهو قبل عامين، إن زيدان لا يملك الخبرة الكافية لتولي منصب مدرب ريال مدريد في الوقت الحالي بسبب افتقاده للخبرة، إذ لم يسبق له خوض أي تجربة تدريبية منذ اعتزاله لعب كرة القدم.



وأضاف في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إنه لا يستطيع تصور زيدان مدرباً لريال مدريد، وأن المنصب الذي يتناسب مع اللاعب الفرنسي السابق هو المدير الرياضي أو مساعد المدرب الجديد.



وأشار فالدانو إلى أن تعيين زيدان مدرباً سيشكل خطراً كبيراً على ريال مدريد ويمكن أن يتسبب بمشاكل لا حصر لها، مشدداً على أن تجربة بيب غوارديولا الناجحة مع برشلونة حينما تولى تدريبه دون تجارب سابقة، لا يمكن أن تنجح دائماً.



وكان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ألمح أكثر من مرة إلى احتمال تعيين زيدان مدرباً للفريق، وقال إن نجم الفريق السابق لديه شهادات تدريبية وهو يفي بجميع المعايير، ويمكن أن يكون المدرب القادم للريال.



لكن بيريز اعترف بحاجة زيدان إلى الخبرة، مؤكداً أنه سيكون في جميع الأحوال العنصر الأساسي في مشروعه الجديد الذي ينوي من خلاله اعادة ريال مدريد لمنصات التتويج مجدداً بعد حقبة مورينهو التي انتهت مؤخراً دون تسجيل انجازات مرضية لطموحات بيريز.