ماراثون مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ينطلق عصر الأحد سباق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في ميدان السباق بمنتزه الملك فهد الوطني، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار، والذي تنظمه أمانة منطقة نجران وتنفذه شركة جدة للمعارض الدولية، وفقا لصحيفة "الشرق" التي ترعى السباق إعلامياً.

وفي البداية، ينطلق ماراثون كبار السن ممن تفوق أعمارهم الستين عاماً في الممشى المخصص للسباق، وسط علامات محددة وتحت رقابة من لجنة التحكيم، حتى الوصول إلى نقطة النهاية وتحديد مراكز الفائزين في السباق ومنحهم الجوائز المخصصة للسباق.

ثم ينطلق سباق ذوي الاحتياجات الخاصة بنفس المضمار، ليحصد فيه الفائزون في نهاية السباق جوائز مالية وتقديرية دعماً وتشجيعاً لهم، ولإتاحة الفرصة لمشاركة شرائح المجتمع في جميع أنشطة الحياة اليومية ودعمهم مادياً ومعنوياً لتغلب على ظروفهم الخاصة.

وقال المتسابق محمد آل ساعد إن قبوله ضمن المشاركين في سباق ذوي الاحتياجات الخاصة المقام ضمن فعاليات مهرجان صيف نجران 34، يعدّ حافزاً حقيقياً له ودعماً معنوياً سيُسهم في زيادة نشاطه وإصراره على التغلب على ظروفه الخاصة واندماجه ضمن شرائح المجتمع.

ويضيف المتسابق مهدي الصريمي أنه "متفائل بمشاركتهم ضمن السباق وحصد جائزة المركز الأول".

من جانبه، أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن ماراثون سباق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تم تخصيصه ضمن الفعاليات لمهرجان صيف نجران، بالإضافة إلى فعاليات وبرامج أخرى تستهدف هذه الشريحة الغالية تقديراً لحب المجتمع لهم وتقديم الدعم والتحفيز ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.