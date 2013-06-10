أجر وتمشية في اسطنبول

لا أريد أن أذكر بأن الحكومة السورية كانت ومازالت تستخدم القضية الفلسطينية كأداة من أدوات الحكم والسيطرة على الناس. هذه النقطة لم تبحث جيدا. غفلت عنها القيادات الفلسطينية الكبرى عبر التاريخ لأن معظم الزعماء الفلسطينيين كانوا شركاء وأصحاب مصلحة من وجود القضية الفلسطينية. لا يختلفون عن بشار ووالده كثيرا.



بعد حرب إسرائيل على الفلسطينيين في لبنان عام 1982 سافرتُ في رمضان ( تذكروا في رمضان) سافرت إلى تونس. سكنت في فندق بسيط. أتيح لي ان اجلس في احد الأيام مع شاب تونسي مثقف وكما هي العادة في ذلك الزمن كانت القضية الفلسطينية في اعلى قائمة الحوار بين شباب العرب. تباكيت على حال الفلسطينيين بعد ان أجلتهم إسرائيل من لبنان. بل سميت حالهم الجديدة بالشتات.



هذه كلمة أثيرة أخذها الفلسطينيون من تجربة اليهود. تركني الشاب التونسي أعن وأحن وأترحم. وقبل أن اعبر عن احتجاجي على هذه الكلمة قال: تعال معي لترى الرومانسية التي تملأ قلبك على حقيقتها.



أخذني إلى أفخم فندق في تونس. هل كان يقع على شاطئ البحر ام كان يتوسطه مسبح عظيم. لا أتذكر بالضبط ولكني مازلت أتذكر مجموعة من العائلات الثرية: بنات شابات ونساء متهدلات ورجال في أعمار مختلفة يستلقون تحت اشعة الشمس في ملابس البحر العارية.



تفرجت على أجساد ثرية ممتلئة بالصحة والجمال، مدهونة بأفخر أنواع الدهانات والمراهم. وقبل ان نجلس على طاولة قريبة من هؤلاء قال تفضل. هؤلاء هم المناضلون الفلسطينيون الذين طردتهم إسرائيل من لبنان إلى الشتات.



تأملت في المشهد. أكثر شيء لفت نظري النبيذ الأحمر والمشاوي وبعض الشابات الفارهات فقال هاته النسوان المرفهات هن بنات الصف الثاني من القيادات الفلسطينية.



لم أصدم كثيرا. لم تكن المرة الأولى التي اعرف فيها هذه الحقيقة. كانت عدالة القضية الفلسطينية تعمي عنا المتاجرين بها. لكن لماذا أجيء اليوم لأقول كلاما معادا يعرفه الجميع؟!



أقول هذا لأن العاطفة الكريمة ممتدة ومخادعة وقد تعمي أبصار الشرفاء من الناس. لا نحتاج إلى قضية بقدر عدالة القضية الفلسطينية لكي ننخدع. ما يجري اليوم من متاجرة لا يتوقف عند الابطال الثوريين. إذا كان بشار يتاجر بالقضية الفلسطينية فقد جاء اليوم من يتاجر بالقضية السورية. كل قضية عادلة ستجد من يتاجر بها. عواطف الشباب متاحة في قارعة الطريق. من حسن حظ جيلنا أن القضية الفلسطينية لم تربط بالعاطفة الدينية آنذاك. فكان من السهل علينا أن ننتفض ونثور ونحتكم للحقيقة. قضايا اليوم في قبضة كثير من رجال الدين المرتزقين، وملتصقة بإيمانك الصادق.



نصيحة مجرب: من دعا إلى الجهاد لا تنصت إلى ما يقوله وإلى رنين كلماته، والتعابير الدينية التي يرددها. اسأل عن أبنائه. كم من أبناء هذا الداعية موجود الآن في ساحة الوغى؟ وإذا كان الداعية رجلا في الخمسين أو أقل لا تتجه للجهاد إلا بصحبته وفي كتيبته.



تذكّر أن عدد دعاة الجهاد على التويتر أكثر من عدد المجاهدين في ساحات الوغى فانضم إليهم، يكفيك ان تكسب الأجر بالاي فون لماذا تريد أن تكسب أجرا اكثر منهم وهم ادرى منك؟



من يعلم، ربما تترقى في سلم الجهاد المنبري والتويتري فتحصل على زيارة لتركيا.. أجر وتمشية!



نقلا لـ صحيفة "الرياض"