أغرب تصريح صدر لمسئول في مؤسّسة التقاعد كان يوم الخميس الماضي في جريدة المدينة، على لسان مديرة القسم النسائي، الأستاذة فاطمة العلي، إذ تقول إنّ نظام المؤسّسة التقاعدي أفضل من الأنظمة الأخرى للأسباب الآتية:



1-المؤسّسة تدفع كامل الراتب عند بلوغ خدمة الموظف 40 سنة، بينما تدفع أغلب دول العالم نسبة 70 – 90 % بحدّ أقصى!.

2-المؤسّسة ساوت المرأة مع الرجل من ناحية الصرف!.

3-المؤسّسة أطلقت برنامج مساكن للتمويل العقاري!.



انتهى التصريح، وأنا أقول عنه كما قال مُرْسي الزناتي في مسرحية مدرسة المشاغبين عن زميله منصور: (ده بيتكلّم حاقات غريبة يا قِدعان)، فمن أصله ما المقصود بأنظمة التقاعد الأخرى؟ إذا كانت أنظمة التقاعد في الدول الاسكندينافية مثلاً فالمنظمات الدولية صنّفتها بأنها الأفضل عالمياً، وإذا كانت أنظمة التقاعد في دول العالم الثالث فهذه لا يمكن مقارنتها بنا من ناحية الإمكانيات المادية!.



عموماً، هذا هو ردّي على الأستاذة الفاضلة:

1- في النادر جداً، تدفع المؤسّسة كامل الراتب للتقاعد، لنُدْرة بلوغ الموظّف خدمة 40 سنة، فهو يتوظّف في سنّ الـ 25 أو أكبر حسب تخرّجه من جهته الدراسية، وحسب توفّر الوظائف، وعليه يستحيل بلوغه خدمة الـ 40 سنة وهو في الـ 60، إلاّ إذا كان المقصود هم الـمُستخدمون الذي قد يتوظّفون في سنّ الـ 20، وهؤلاء قليلون، ورواتبهم متواضعة!.



2-إذا ساوت المؤسّسة المرأة مع الرجل من ناحية الصرف، فهذا واجبها شرعاً ونظاماً تجاه المرأة، ولا يمكن اعتباره سبباً لأفضلية أنظمتها، كما أنّ المرأة إذا تُوفّي زوجها تُعاني من خصومات كبيرة على راتبه التقاعدي مع ما يستجدّ من ظروف على أبنائها وبناتها منه، رغم أنهم ورثته شرعاً، فلماذا لا تُعدّل المؤسّسة أنظمتها هذه إن كانت تدعم المرأة بحق وتريد منحها حقوقها؟.



3-برنامج مساكن هو من أكثر الأنظمة التمويلية ربحية في الفوائد، وأقساطه تقصم ظهور المقترضين، والبنوك تُقدّم تسهيلات أفضل منه، وليس المهم هو إطلاق المؤسّسة له، بل ملاءمته للموظّفين والمتقاعدين، خصوصاً أنّ مصدر رأس ماله ممّا تستقطعه المؤسّسة من رواتبهم!.



ختاماً، هل تريد مؤسّستنا العزيزة أن يُقال عنها أنها أفضل مؤسّسة تقاعد في العالم؟ تِبْشر، ومن عيوني، وعلى (خشْمي)، وعلى رأسي، (بَسْ) تًحسِّن أنظمتها بما يُوفّر للمتقاعدين وورثتهم حياة كريمة، وسأكون أنا أول القائلين!.

*نقلا عن "المدينة" السعودية