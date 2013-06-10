اشتعال مبنى تاريخي في جدة.. والدفاع المدني يباشر الحادث

باشرت فرق الدفاع المدني التحقيق في أسباب وملابسات حريق من الدرجة الثالثة نشب عصر الاثنين في مبنى تاريخي، بعد ورود بلاغ لعمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة بالحادث، وقد تسببت النيران في انهيار أجزاء كبيرة من الدور الثالث من المبنى.

وأفاد البلاغ بنشوب حريق بأحد المباني التاريخية بمنطقة البلد، وانتقل لموقع الحادث "8 فرق إطفاء و4 فرق إنقاذ وسلالم وإسعاف ومعدات مساندة"، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية، وعند الوصول اتضح أن الحريق من الدرجة الثالثة، كان قد نشب في الدور الثالث بمبنى تاريخي مبني من الحجر المنقبي والطين البحري والأخشاب محاط ببنايتين قديمتين إحداها مأهولة بالسكان والأخرى مهجورة.

وقامت فرق الإطفاء بعمليات إخماد للحريق والسيطرة عليه ومنعه من الامتداد لأرجاء البناية أو انتقاله للمباني المجاورة، بينما عملت فرق الإنقاذ على تمشيط المبنى المحترق والمبنى المجاور له والمكون أيضا من ثلاثة أدوار للتأكد من عدم وجود أشخاص بعد أن أخليت البنايتان من السكان نتيجة الحريق.

وأثناء عمل الفرق في مكافحة النيران انهارت أجزاء كبيرة من الدوار الثالث نتيجة تآكل الجدران، وذلك بسبب النيران التي أخمدت من قبل فرق الإطفاء، وتم تأمين محيط المبنى ومنع المارة من الاقتراب منه حفاظاً على سلامتهم، كما لم ينتج عن الحادث أي إصابات تذكر.

وأدار الحادث ميدانياً العميد سالم المطرفي، مدير إدارة الدفاع المدني بجدة، بينما باشر ضابط التحقيق النقيب نواف السالمي إجراءات التحقيق ومعرفة الأسباب، وما زالت أعمال التحقيق جارية، كما تم تسليم الموقع لبلدية جدة التاريخية.