الأمن يسيطرعلى شغب إندونيسيين أمام قنصلية بلادهم بجدة

قام عدد كبير من الإندونيسيين بالهجوم على القنصلية العامة لبلادهم في جدة، مطالبين بتصحيح أوضاعهم، وتسببوا في حدوث حالة من الفوضى واندلاع حريق محدود في غرفة تابعة للقنصلية، وإحداث إصابات لأكثر من 20 شخصاً نتيجة التدافع.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" فإن عدد من الإندونيسيين قالوا إن الأسباب تكمن في سوء المعاملة وإغلاق الأبواب أمامهم، رغم التدفق الكبير من قبل الجاليات الإندونيسية إلى الموقع منذ عدة أسابيع بعد قرار تصحيح الأوضاع من أجل البقاء في جدة.

وسيطرت قوات أمن المهمات ورجال الشرطة والمطافئ على المشاغبين الذين أشعلوا النيران وأثاروا الشغب.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أنه نظراً لما حدث من تواجد كثيف من قبل الجالية الإندونيسية وتجمع بغرض تصحيح أوضاعهم واستخراج جوازات سفر وتجديدها فقد حدث زحام وتدافع، ما أدى إلى بعض الإصابات الطفيفة، ونشوب حريق يجري التحقيق حول معرفة السبب المؤدي له، واتضح من خلال الإجراءات الأولية أن تجمعاً اعترض على بطء الإجراءات داخل القنصلية فحاولوا إنهاء تلك الإجراءات بطرق غير سليمة.

وقد تم إفهام الجميع بأن الأنظمة والقوانين على الأراضي السعودية تحظر مثل تلك الأعمال من تظاهر وشغب بكل أشكالها، وأن من يتجاوز في ذلك سيقع تحت طائلة القانون.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة محافظة جدة أن الجهات الأمنية والإسعافية حضرت إلى الموقع وتم إسعاف المصابين وإخماد الحريق.