الغبار والرمال يعطلان القطارات لليوم الثالث على التوالي

أدى استمرار الرياح وزحف الرمال على السكك الحديدية بين مدينتي الدمام والرياض، مروراً بمحافظتي بقيق والأحساء، إلى تعطيل رحلات القطارات اليوم الاثنين وهو اليوم الثالث على التوالي، وذلك حفاظاً على سلامة الركاب، حسب ما أعلنته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيان صحافي أمس.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، أوضحت المؤسسة أنه سيتم إبلاغ جميع الركاب عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) بهذا التأخير.

وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدُّ من الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها، وتمتد حتى منطقة نجران والمرتفعات، وذكرت الرئاسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن العوالق الترابية والغبار تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وبخاصة على الطرق السريعة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة المكلف المتحدث باسم الخطوط الحديدية أن سبب تعليق رحلات القطار هو سوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الركاب، وليس جنوح أحد القطارات، فيما شهد الخط حادثتي جنوح خلال اليومين الماضيين.

وقال "متى ما طرأ تحسن في الأحوال الجوية؛ فإن المؤسسة ستستأنف جميع رحلاتها، كما هو مجدول في السابق".

من جهة أخرى، عادت حركة السفن أمس، إلى طبيعتها في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، بعد أن تم تعليقها يوم الجمعة الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية، المتمثلة في حركة الرياح القوية المحملة بالغبار.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الميناء خالد المطيري، أنه تم إيقاف عدد من السفن خارج الميناء، إلى حين تحسّن الأحوال الجوية، إذ تُلزم الموانئ بإيقاف الحركة في حال تردي الأحوال الجوية، حفاظاً على سلامة السفن وركابها.