تركيا تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرات إلكترونية

كشفت سفارة الجمهورية التركية بالرياض أنه بإمكان مواطني المملكة الراغبين في السفر إلى تركيا في رحلة سياحية أو تجارية الحصول على تأشيراتهم عبر الإنترنت.

وقال السفير التركي لدى السعودية أحمد مختار غون في بيان صحافي نشرته صحيفة "عكاظ" إن تركيا بدأت في إصدار التأشيرات الإلكترونية التي ستحل محل إصدار التأشيرات في المطار، مع استمرار تطبيق إصدار التأشيرات في المطار (ختم التأشيرة على الجواز)، لفترة محدودة أخرى.

وقال غون إن المواطن السعودي الراغب في زيارة تركيا يستطيع الحصول على التأشيرة من منزله أو مكتبه أو عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن الشروط المطلوبة هي توفر جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند السفر، وبطاقة ائتمانية (فيزا أو ماستر كارد) سارية المفعول.

ودعا غون الراغبين في السفر إلى تعبئة الاستمارة المخصصة على موقع (www.evisa.gov.tr)، مشدداً على أنه سيتم بعدها الحصول على التأشيرة في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ومطالباً بطباعتها والاحتفاظ بها طوال فترة الرحلة.