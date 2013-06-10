رياح مثيرة للأتربة تصل نجران ومرتفعات المدينة المنورة

توقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شرق ووسط المملكة، وستمتد هذه الرياح حتى منطقة نجران وأجزاء من شمال المملكة ومرتفعات المدينة المنورة والطرق السريعة ما بين مكة المكرمة وجازان.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غداً الثلاثاء غائمة جزئياً على مناطق جنوب المملكة والأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، مع احتمال تكوّن سحب ركامية على مرتفعات عسير وجازان.

وستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج.

أما على الخليج العربي فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى مترين فترة الظهيرة، والبحر متوسط الموج إلى مائج فترة الظهيرة.