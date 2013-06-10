سعودي يكشف لـ"نزاهة" تهالك أحد المستشفيات في الطائف

كشف مواطن سعودي لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن بعض الملاحظات على مستشفى الأمراض الصدرية بمحافظة الطائف، والتي كان أبرزها تهالك المبنى، وذلك عبر بلاغ تلقته الهيئة.

وأفاد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بأنه تم تكليف ممثل عن الهيئة للوقوف على وضع المستشفى، واتضح للهيئة، قدم مباني المستشفى وتهالكها حيث مضى عليها أكثر من 60 سنة، وقد سبق طلب إخلاء أحد المباني من قبل مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بالطائف، لخطورته إلا أن ذلك لم يتم.

كما أن سيارة الإسعاف بالمستشفى متعطلة منذ فترة طويلة، ولم يتم إصلاحها، ولُوحظ انتشار الحشرات والقطط داخل المستشفى، ونقص بعض الأجهزة الكهربائية، وعدم صيانتها، مثل المكيفات، والثلاجات، والغسالات، وقلة كراسي الانتظار، إضافة لقلة الكوادر الطبية المختلفة من أطباء وممرضين، وأن قسم النقاهة الخاص بالدرن (رجال) سبق نقله من مستشفى الملك فيصل بشكل مؤقت منذ عام 1426هـ ومازال موجوداً إلى هذا الوقت.

ولوحظ عدم توافر وسائل السلامة في المستشفى، مثل نظام إنذار للحريق، إضافة لعدم وجود وسائل نداء في غرف المرضى لطلب المساعدة من قسم التمريض، نظراً لقدم المبنى وأن معظم الأجهزة الطبية قديمة وكثيرة الأعطال، مثل جهاز الأشعة، وجهاز اختبار التنفس، مع عدم وجود قسم للإعاشة في المستشفى، حيث يتم إحضار الطعام للمستشفى بشكل يومي من مستشفى الملك فيصل.

وقد طلبت الهيئة من وزارة الصحة التحقيق مع المتسببين في الإهمال والنقص الملحوظ، ومجازاتهم وفق الأنظمة، ومعالجة وضع المستشفى، بما يكفل توفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمستوى المطلوب، وإفادة الهيئة بما يتم.