مجلس التعاون يقر إجراءات ضد حزب الله ومنتسبيه

دانت دول مجلس التعاون الخليجي بشدة التدخل السافر لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية، وأصدرت بيان إدانة بشأن التدخل وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء.

واعتبرت أن مشاركة حزب الله في سفك دماء الشعب السوري الشقيق كشفت طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية، التي تتعدى حدود لبنان والوطن العربي.

وأكدت دول مجلس التعاون أن تدخلات حزب الله غير مشروعة، وممارسات ميليشياته الشنيعة في سوريا ستضر بمصالحه في دول المجلس، وإن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون قرر اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية .

ودعت دول مجلس التعاون الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته غير القانونية واللاإنسانية في سوريا والمنطقة .