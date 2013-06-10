"الأمانة" تغلق 126 محلا مخالفا وتنذر 2115 شرق السعودية

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 126 محلاً ومطعماً، وأنذرت 2115 آخرين، وصادرت أكثر من 4500 كغ من المواد الغذائية الفاسدة، بعد أن قامت بـ3532 زيارة ميدانية مفاجئة ضمن جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

وكشف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الإدارة العامة لصحة البيئة نفذت جولات ميدانية لاستهداف المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بهدف رفع المستوى الصحي حفاظا على المستهلكين.

وبحسب الصفيان فقد "قامت الجهات الرقابية بزيارة 3532 محلا في تلك الجولات نتج عنها إغلاق 126 محلا، وتم رصد 1811 مخالفة من قبل المراقبين الميدانيين، وإتلاف 4500 كغ من المواد الغذائية، وتغريم المخالفين طبقا للائحة الجزاءات والغرامات بـ 239897 ريالا.

وكشف الصفيان أنه تم توجيه 2115 إنذارا لأصحاب المنشآت المخالفة مع إعطاء مهلة لتصحيح جميع المخالفات المرصودة بهدف رفع المستوى الصحي للمحلات".

وأضاف "استهدفت الجولات عددا من مستودعات الأغذية والمخازن والمطاعم والمخابز والمحلات، كما تم رصد عدد من المخالفات الصحية تمثلت بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وفساد بعض الأغذية نتيجة تخزينها بطريقة غير صحيحة، وتلف بعض المواد الغذائية الأخرى خلال الفترة القليلة الماضية".

وأوضح الصفيان أنه تم تأهيل 192 منشأة ضمن برنامج المرحلة الأولى لتأهيل المطاعم، بعد أن تم سحب 4756 من العينات الغذائية للكشف الكيماوي والسموم الفطرية والكشف عن المعادن الثقيلة.