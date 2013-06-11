إلقاء القبض على إفريقي بحوزته 184 ألف ريال مزورة

ألقت شرطة ينبع القبض على وافد- من دولة إفريقية- بحوزته مبلغ مالي يقدر بنحو 184 ألف ريال سعودي من فئة الـ 500 ريال مزورة، إضافة إلى وجود أوراق سوداء، وعلبتين بهما سائل كيماوي، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام بأنه تمت متابعة المطلوب وترقب قدومه حتى وصل إلى ينبع، واستأجر استراحة عند طريق المخبر، إذ تم القبض عليه، وتبين أن بحوزته مبلغاً مالياً يقدر بنحو 184 ألف ريال سعودي من فئة الـ 500 ريال مزورة، إضافة إلى وجود أوراق سوداء، وعلبتين بهما سائل أسود ليوهم المخبر أنه إذا تم وضعهما فوق بعضهما بعضا، تنتج عنهما عملة نقدية من فئة 100 دولار، ليصل المبلغ خلال هذه العملية إلى 1.5 مليون دولار، فيما اعترف المطلوب بأن تلك المبالغ مزورة، وكان ينوي بيعها على المخبر بمبلغ وقدره 300 ألف ريال سعودي.

وأشار إلى أن المطلوب الإفريقي اعترف بقدومه من بلاده بتأشيرة تجارية، وأن جواز سفره لدى سفارة بلاده، بينما تم إحالته مع المضبوطات كاملة إلى جهات الاختصاص.

من جهته، دعا مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء سعود الأحمدي جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانصياع وراء الأشخاص الذين يهدفون إلى تدمير الاقتصاد الوطـني من خلال هذه العمليات المشبوهة.