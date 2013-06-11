المرأة ومشكلة التمويل

تجد المرأة في الكثير من دول العالم صعوبة في الحصول على قرض من البنوك لتمويل مشروع تجاري أو صناعي، وبشكل حاد في بلادنا، حيث إن عمل المرأة أساسا مرفوض من قبل الكثير وليس أدلّ على ذلك من أن عمل المرأة حتى من بُعد-أي وهي في دارها- أثير في مجلس الشورى وكان هناك أعضاء اعترضوا على ذلك، وهذا ما أثبته لنا علي العابد المدير العام لصندوق التنمية الصناعي حين قال : « إنّ المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال التي مولها الصندوق بلغ عددها ١٢ مشروعا فقط اعتمدت لها قروض بقيمة ١٥٧ مليون ريال، وبمقارنة هذا العدد بإجمالي عدد المشاريع التي أقرضها الصندوق منذ إنشائه البالغة ٢٤٧٢ مشروعا صناعيا بقيمة ١٠٥ بلايين ريال فإننا نلاحظ تدني مساهمة المرأة في المشاريع الصناعية»..

على أنه قدم حلا ما لهذه المشكلة وهو برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يسعى بالتعاون مع المصارف السعودية المشاركة فيه إلى توفير فرص تمويلية لتلبية حاجات سيدات الأعمال لتنفيذ مشاريعهن الجديدة أو تطوير القائمة منها، وهذا مشروع قد يحل مشكلة البطالة بين النساء التي تقدر ب٣٦٪ ولكن للعملة وجه آخر إذ إنّ النساء أنفسهنّ قد يحجمن عن الإقدام على تنفيذ مشاريع صناعية، وهذا ما يحدث إذ بلغ عدد طلبات القروض التي تقدمت بها نساء للصندوق خلال عام ٢٠١٢ أحد عشر طلباً فقط، وهذه قضية لن يحلها إلاّ المرأة نفسها، فعليها أن تفعل ذلك..

نقلاً عن "الرياض" السعودية